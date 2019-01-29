Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок

По словам политика, он идёт на выборы из "чувства глубокой ответственности перед страной".

Украинский лидер Пётр Порошенко подтвердил, что будет избираться на второй президентский срок. Заявление прозвучало на форуме, который сторонники политика специально для этого организовали в Киеве.

— Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями украинцев побудило меня принять решение ещё раз баллотироваться на пост президента Украины, — заявил Порошенко.

Отметим, что избирательная кампания на Украине официально стартовала 31 декабря 2018 года. Сами выборы назначены на 31 марта.

Несмотря на то что о своём участии в президентской кампании Порошенко объявил только сейчас, его неофициальный предвыборный тур начался ещё несколько месяцев назад. Украинский лидер объезжает регионы страны и произносит свою программную речь, большая часть которой посвящена обретению томоса для украинской "новой церкви". В СМИ эти поездки даже получили название "томос-тур".