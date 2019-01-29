Уволенный из-за скандального видео замглавы "Росгеологии" решил улететь в Африку

Он считает, что может не переживать по поводу работы и жалеет только тех, кто остался в холдинге.

Бывший заместитель гендиректора "Росгеологии" Руслан Горринг, который был уволен сегодня из-за появления в соцсетях скандального видео, заявил о намерении уехать работать в Африку.

— За рубеж уже пригласили сразу. Мой уровень мне позволяет не переживать за работу. Мне жаль ребят, которых я годами собирал, — приводит его слова "Говорит Москва".

Куда именно он планирует отправиться, Горринг не уточнил.

Напомним, во время игрового стрима c Twitch топ-менеджер "Росгеологии" Руслан Горринг угрожал расправой соперникам по стрелялке и рассказывал о сексуальных отношениях с подчинёнными. Видеозапись разошлась по соцсетям, после чего разгорелся скандал. Герой ролика был уволен за неподобающее поведение.