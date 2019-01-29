В Москве продадут книгу, написанную от имени желудка

Книга представлена в полукожаном потрёпанном переплёте, на полях страниц есть пометки чернилами.

Книгу "Записки желудка, писанные им самим на пользу и поучение всем, кто ест, пьёт и читает" 1891 года продадут в Москве. Об этом говорится на сайте аукциона "Литфонд".

— Книга написана от имени желудка, в которой он знакомится с устрицами и алкоголем, с табаком, таблетками и гомеопатами, любовью, о разностях вкусов желудков-супругов и проч., — говорится в сообщении.

На сайте указано, что книга представлена в полукожаном потрёпанном переплёте, на полях страниц есть пометки чернилами. Оценена книга на 15 тысяч рублей, стартовая цена — 40 тысяч рублей.

Ранее Лайф писал о том, что "Литфонд" выставляет на торги первое издание романа "Герой нашего времени".