Быть в тренде и убрать Тимошенко. Названы цели Порошенко, захотевшего мира с РФ

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Быть в тренде и убрать Тимошенко. Названы цели Порошенко, захотевшего мира с РФ

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Пётр Порошенко. Фото: © Пресс-служба президента Украины

Владимир Джабаров также объяснил, почему замысел президента Украины обречён на провал.

Сенатор Владимир Джабаров считает, что президент Украины Пётр Порошенко преследовал две цели, заявив, что его стране нужен холодный мир с Россией. По его мнению, политик пытается быть в тренде и лишить козыря Юлию Тимошенко, которая ранее сообщила о готовности наладить отношения с Москвой.

— Господин Порошенко пытается попасть в тренд, поскольку понимает, что, если он будет агитировать на полный разрыв отношений с Россией, неприятие России как страны-соседа, в итоге он только проиграет. Потому что на Украине, что бы там ни говорили, большая часть всё-таки воспринимает Россию не как врага, а как соседа, с которым десятки, а то и сотни лет, по сути, жили под одной крышей, — считает парламентарий.

Джабаров отметил, что Порошенко хочет "выбить козырь" у лидера президентского рейтинга Юлии Тимошенко и уравнять в этом плане шансы. При этом сенатор считает, что план украинского лидера провалится, поскольку ему мало кто поверит.

Ранее сегодня Пётр Порошенко заявил, что Украине нужен холодный мир с Россией. Лидер Незалежной отметил, что "люди устали от войны".

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