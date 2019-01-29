Быть в тренде и убрать Тимошенко. Названы цели Порошенко, захотевшего мира с РФ

Владимир Джабаров также объяснил, почему замысел президента Украины обречён на провал.

Сенатор Владимир Джабаров считает, что президент Украины Пётр Порошенко преследовал две цели, заявив, что его стране нужен холодный мир с Россией. По его мнению, политик пытается быть в тренде и лишить козыря Юлию Тимошенко, которая ранее сообщила о готовности наладить отношения с Москвой.

— Господин Порошенко пытается попасть в тренд, поскольку понимает, что, если он будет агитировать на полный разрыв отношений с Россией, неприятие России как страны-соседа, в итоге он только проиграет. Потому что на Украине, что бы там ни говорили, большая часть всё-таки воспринимает Россию не как врага, а как соседа, с которым десятки, а то и сотни лет, по сути, жили под одной крышей, — считает парламентарий.

Джабаров отметил, что Порошенко хочет "выбить козырь" у лидера президентского рейтинга Юлии Тимошенко и уравнять в этом плане шансы. При этом сенатор считает, что план украинского лидера провалится, поскольку ему мало кто поверит.

Ранее сегодня Пётр Порошенко заявил, что Украине нужен холодный мир с Россией. Лидер Незалежной отметил, что "люди устали от войны".