Следователь подтвердил, что у похитителя картины Куинджи были сообщники

У обвиняемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова были сообщники. Об этом заявил следователь в Таганском суде Москвы, где избирается мера пресечения злоумышленнику.

— Чуприков совершил своё преступление вместе с неустановленными сообщниками, — заявил следователь.

Ранее сообщалось, что к преступлению мог быть причастен ещё один человек. Напомним, эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с Лайфом озвучивал версию, что у похитителя картины наверняка был сообщник, причём из числа сотрудников галереи или приближённых к ним лиц.

Картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей. Подозреваемый в похищении был оперативно задержан, ему уже предъявлено обвинение. Свою вину он при этом не признаёт, называет себя законопослушным гражданином.