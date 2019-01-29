Похититель картины Куинджи попросил отправить его под домашний арест

Обвиняемый в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков попросил суд отправить его под домашний арест. При этом он отказался давать показания по делу о краже полотна живописца.

— Я воспользуюсь статьёй 51 Конституции и не буду сейчас говорить об этом, — заявил Чуприков.

Ранее он говорил, что не причастен к похищению картины Куинджи. Однако на вопрос правоохранителей, где же он был в день кражи, Чуприков заявил, что не помнит. Он также попытался убедить силовиков, что является законопослушным гражданином.

Во время суда выяснилось, что у Чуприкова были сообщники.