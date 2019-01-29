"Захлебнись своим лаве". Украинцы устроили травлю Ракицкому за переход в "Зенит"

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"Захлебнись своим лаве". Украинцы устроили травлю Ракицкому за переход в "Зенит"

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Некоторые пользователи соцсетей сочли предательством переход спортсмена в российскую команду.

Российский футбольный клуб "Зенит" подписал контракт с бывшим защитником донецкого "Шахтёра" Ярославом Ракицким на 3,5 года. Об этом ФК сообщил в соцсетях.

Трансфер футболиста был с негативом встречен многими украинскими пользователями социальных сетей, которые посчитали предательством переход игрока в российскую команду. Юзеры пишут ему в комментариях вплоть до пожеланий смерти.

Иуда, захлебнись своим лаве. Подстилка

zhenekk19

Ярик, ты крыса

_annihilator_of_lives_

Прорубь — это твоя карьера. Почему ты не утонул?

rostislavhmilyar

Некоторые пользователи соцсетей даже говорят о том, что футболисту не стоит больше появляться в Киеве, иначе ему хуже будет.

Ранее Лайф писал о том, что фаворитку украинского отбора на Евровидение раскритиковали за концерты в России.

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