Почти рекорд. В Москве в последние дни января ожидается потепление

В последние два дня января в Москве и области столбики термометров приблизятся к абсолютному рекорду, который зафиксирован в 2016 году. О потеплении сообщает портал "Метеоновости".

— Для 30 января максимум составляет плюс 3 градуса и наблюдался в 2016 году, для 31 января максимум плюс 3,9 градуса принадлежит тоже 2016 году, — уточнили синоптики.

До абсолютного рекорда столице может не хватить всего одного градуса — согласно прогнозу, 30 января воздух прогреется до плюс 2, а 31-го — до плюс 3 градусов. Из-за таких температур в регионе начнётся сильная оттепель, что, впрочем, явление в последних числах января не исключительное. Синоптики пояснили, что за последние 70 лет такое наблюдалось восемнадцать раз.

Ранее Гидрометцентр объявил на завтра в Москве и области жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного мокрого снега и гололёда.