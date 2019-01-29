Сербский патриарх сравнил украинский церковный кризис с брошенной в дом бомбой

Он в то же время признал, что сложившееся в религиозной сфере положение связано не с канонами, а с политикой.

Церковный кризис на Украине можно сравнить с брошенной в дом бомбой. Такое мнение выразил Патриарх Сербский Ириней на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в ходе их встречи в Москве.

— Украина — это великое испытание, искушение для православия вообще, — отметил он. — Наверное, те, кто замышляет зло против православия, хорошо это продумали, и то, что творится на Украине, — это как будто бы бросили бомбу в наш дом.

Кроме того, сербский патриарх признал, что сложившееся в религиозной сфере положение связано не с канонами, а с политикой.

Напомним, в декабре прошлого года на Украине прошёл "объединительный собор", по итогу которого была создана новая "автокефальная церковь" во главе с Епифанием Думенко. В этом месяце константинопольский патриарх передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Однако в РПЦ эту автокефалию назвали "пустышкой" из-за внушительного количества ограничений.

Как писал Лайф, ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о "церковном рейдерстве".