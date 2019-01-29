Суд арестовал похитителя картины Куинджи из Третьяковки

Ближайшие два месяца Денис Чуприков проведёт в следственном изоляторе, свою вину он так и не признал.

Обвиняемый в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков арестован. Это решение принял Таганский суд Москвы.

— Избрать в отношении Дениса Чуприкова меру пресечения в виде заключения под стражу, — огласила решение судья Альбина Тимакова.

Теперь Чуприков проведёт ближайшие два месяца в СИЗО. Меж тем свою вину он так и не признал, даже отказался давать показания по делу о похищении.

Громкое преступление произошло 27 января. Картину Куинджи украли во время выставки на глазах у посетителей. Преступник был оперативно задержан. Сегодня стало известно, что у Чуприкова были ещё и сообщники — их ищут.