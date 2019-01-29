Минфин допустил проблемы с выплатой Венесуэлой долга перед Россией в $3 млрд

Полтора года назад две страны договорились о реструктуризации задолженности с облегчёнными платежами в первое время.

У Венесуэлы могут возникнуть проблемы с выплатой России госдолга в размере трёх миллиардов долларов. Об этом заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. Причиной проблем может стать политический кризис в стране.

— Проблемы, наверное, будут. Всё зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно, — приводит его слова ТАСС.

Пока же, по словам Сторчака, просрочек по платежам в адрес России не было. Ближайший платёж в 100 млрд долларов ожидается в конце марта. Изменений в соглашение о реструктуризации не вносилось.

— Соответственно, Венесуэла должна выполнять взятые на себя обязательства перед кредитором, — отметили в Минфине.

Напомним, полтора года назад Россия и Венесуэла договорились о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первое время.

Напомним, в Венесуэле с 21 января продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо, лидер оппозиции, объявил себя временным главой государства. Россия поддерживает действующего президента, а многие страны Запада — самозванца.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил о сильнейшем внешнем давлении на оппозицию Венесуэлы.