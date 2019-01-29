Хорошее начало. Все кандидаты в президенты Украины соврали в своих декларациях

Но по закону их всё равно зарегистрируют. А ошибки можно будет исправить в ходе борьбы за президентское кресло.

Все зарегистрированные кандидаты на пост президента Украины подали декларации о доходах с ошибками и неточностями. Об этом сообщает пресс-служба украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

— Ошибки и неточности были обнаружены во всех проверенных декларациях, — заявили в ведомстве.

В большинстве случаев кандидаты либо неверно указали кадастровые номера объектов недвижимости, либо указали в бумагах транспортные средства, которые отсутствуют в госреестре. Впрочем, оказалось, что ошибки в декларациях не являются на Украине основанием для отказа в регистрации. Поэтому на этом этапе из гонки не выбывает никто.

Отметим, что на данный момент надзорные органы проверили декларации уже 23 кандидатов, в том числе Юлии Тимошенко и Олега Ляшко. Проверка деклараций Владимира Зеленского ещё не окончена, а к документам Петра Порошенко в ведомстве ещё не приступали: действующий украинский лидер заявил, что пойдёт на второй срок, лишь несколько часов назад.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта. По последним данным, Тимошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге с показателями в 20,2% и 12,6% избирателей соответственно.