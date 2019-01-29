"Пустые обещания". Захарова прокомментировала слова Порошенко о мире с Россией

По её мнению, добиться такого мира лидер Украины мог и раньше, но шансом не воспользовался.

Привычка давать пустые обещания, забыв о предыдущих, — это очень характерно для президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера о необходимости мира с Россией.

Дипломат отметила, что у Порошенко был шанс обеспечить этот мир — выполнить Минские соглашения, но он им не воспользовался.

— Давать пустые обещания, не выполнив предыдущие, — это так характерно для него, — сказала Захарова РИА "Новости".

Напомним, ряд громких заявлений Пётр Порошенко сделал сегодня в рамках форума, на котором он заявил о выдвижении себя кандидатом в президенты на новый срок. Также он отметил, что заявка от Украины на вступление в ЕС будет подана в 2024 году.