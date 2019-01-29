Буйную москвичку сняли с рейса на Ямайку в аэропорту Шереметьево

Командир отказался взлетать из-за дамочки, которая вела себя неадекватно и оскорбляла других пассажиров.

Сотрудники полиции сняли с рейса Москва — Монтего-Бей (Ямайка) буйную пассажирку, которая оскорбляла окружающих. Об этом информирует управление на транспорте МВД России по ЦФО.

— Командир воздушного судна отказался взлетать из-за женщины, которая вела себя неадекватно и выражалась нецензурной бранью в адрес других пассажиров, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Дебоширку доставили в дежурную часть, где на неё составили протокол за мелкое хулиганство.

Отметим, что за сегодня это уже не первое авиационное ЧП с неадекватными пассажирами. Ранее Лайф сообщал, что на рейсе Петербург — Анталья мужчина избил стюардессу. Из-за инцидента борт вынужденно сел в Сочи. Там дебошира передали полиции, а пострадавшую осмотрели медики. Информация о её состоянии уточняется.