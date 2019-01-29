"Это не случится точно". Эксперт объяснил, почему техосмотры не отменят никогда

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается отменить данную процедуру для личного автотранспорта.

Технический осмотр автомобилей не отменят в любом случае, потому что существуют международные правовые нормы. Об этом Лайфу рассказал координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов.

— Это не случится точно, потому что есть международный договор, согласно которому наша страна обязана иметь эту процедуру, — сказал Шкуматов.

Эксперт отметил, что, с точки зрения здравого смысла, техосмотр легковых автомобилей уже давным-давно утратил смысл, потому что автомобиль проходит периодическое техническое обслуживание на соответствующих станциях, и там его осматривают намного лучше, чем во время обязательной процедуры.

Шкуматов подчеркнул, что лучшим решением в данном случае было совместить обе процедуры, чтобы ни у кого не возникало затруднений.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается отменить обязательный технический осмотр личного автотранспорта.