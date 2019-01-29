Захарову рассмешил плакат Порошенко с Путиным

Официального представителя МИД РФ Марию Захарову рассмешил плакат, показанный в Киеве на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём", где президент Украины Пётр Порошенко заявил о решении избираться на новый срок.
После ролика, посвящённого развитию Украины, участникам форума показали плакат с фото президентов Украины и России. Надпись на экранах гласила: "Либо Порошенко, либо Путин".
— А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени, — пошутила Захарова на своей странице в "Фейсбуке", снабдив пост множеством смеющихся смайликов.
Напомним, сегодня Пётр Порошенко неожиданно также заявил, что Украине нужен мир с Россией, и сообщил, что заявка о вступлении страны в ЕС будет подана в 2024 году.
Выборы президента Украины назначены на 31 марта. Пока зарегистрировано 13 кандидатов, причём Порошенко — далеко не лидер рейтинга по опросам населения. Первую строчку занимает глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко.
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