Новые факты о гибели группы Дятлова: трупы кто-то переворачивал

По мнению главы фонда памяти группы, то, что в 1959 году нашли поисковики, было инсценировкой.

В Екатеринбурге представят неопубликованные ранее документы, доказывающие, что надзорные органы знали о гибели туристической группы Дятлова зимой 1959 года ещё за месяц до обнаружения тел. По словам главы фонда памяти группы Дятлова, о деталях общественность узнает на конференции 2 февраля.

— Найден документ, который подтверждает, что прокуратура знала о смерти группы до того, как её начали искать, — приводит РИА "Новости" слова Юрия Кунцевича. — Значит, что они какие-то действия производили на перевале.

Глава фонда выразил уверенность в том, что увиденное поисковиками 60 лет назад — "это, по сути дела, инсценировка".

— Там были такие факты, что трупы кто-то переворачивал, — добавил Кунцевич, отметив, что из документа станет ясно, почему уголовное дело по факту смерти группы Дятлова возбудили шестого февраля, несмотря на то что искать туристов начали лишь 20-го.

Напомним, обстоятельства гибели тургруппы во главе с Игорем Дятловым на перевале Северного Урала так и не были выяснены, при этом выдвигалось более ста версий произошедшего, в том числе и связанные с паранормальными явлениями и испытаниями военной техники.