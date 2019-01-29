Гаубицы и танки. В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона военной техники ВСУ

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Гаубицы и танки. В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона военной техники ВСУ

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Фото: © Flickr / ministryofdefenceua

По данным разведки, Киев также перебросил в регион реактивные системы залпового огня "Град".

Очередной эшелон с военной техникой Вооружённых сил Украины прибыл к зоне соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко.

По данным разведки, на железнодорожной станции в городе Рубежное, который находится под контролем Киева, стоят самоходные гаубицы "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град" и танки Т-64. Также Марочко заявил, что в район Войтово прибыла рота снайперов из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

Ранее разведка Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила о прибытии в Донбасс группы иностранных инструкторов.

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