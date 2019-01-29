Ты пытался. Пермский аноним сделал 7 ошибок в письме о заложенной бомбе

По вине неизвестного в городе эвакуировали десятки школ, торговых центров, а также больницы и детские сады.

В Перми аноним разослал в учреждения письма с одним и тем же содержанием о заложенной бомбе и допустил в них по семь ошибок в правописании. Сообщение горе-террориста опубликовало сообщество "ЧП Березники!".

— В нескольких торговых и офисных центрах установлены взрывные устройства. Без эвакуации будут жертвы. Мы вас предупредили. К сожалению для вас, мы не смогли всех предупредить. Так что лучше проверьте ТЦ и БЦ. Ах да: на одном рынке тоже есть бомба! Не стоит пренебрегать сообщением, — написал аноним.

По вине "террориста" в городе эвакуировали десятки школ, торговых центров, а также больницы и детские сады.

Ранее Лайф рассказывал о том, что житель Перми, ставший мемом "Шоколад не виноват", снова попал в тюрьму.