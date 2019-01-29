В Москве открылась выставка "Актуальная Россия. Взрослый выбор"

В общей сложности там представлены работы более 50 художников, а зрителям будут доступны публичные лекции и мастер-классы.

В Москве открылась выставка современного искусства "Актуальная Россия. Взрослый выбор". Старт её работы объявили председатель президиума ФРСИ Иван Демидов, президент Творческого союза художников России Константин Худяков, директор музея декоративного искусства Елена Титова, гендиректор РОСИЗО Софья Грачёва и куратор выставки Арсений Штейнер.

Экспозиция объединила знаковые произведения и новые работы современных художников со всей страны. Более 50 художников стали участниками "Актуальной России". Среди них Константин Худяков, Дюдя Сарабьянов, Покрас Лампас, Андрей Люблинский, Гор Чахал, Антон Тотибадзе, Василь Ханнанов, Александр Шишкин Хокусай, Вася Ложкин, Алексей Андреев, Елена Ковылина, Александра Железнова.

— С молодёжью у нас всё хорошо, но важно всмотреться в глаза взрослых, — заявил Иван Демидов.

— Здесь представлены абсолютно разные художники, абсолютно не похожие друг на друга. Здесь появились будущие звёзды очень большой величины — и в основном это женщины. Художники пытаются зажечь границы привычного — и без этого невозможно существование взрослого, большого искусства, — добавил Константин Худяков.

В свою очередь Елена Титова пояснила, что за каждой работой стоит интересная мысль, зрелое мастерство, а способ выражения художников будоражит воображение.

— Это именно то, что нужно современному, динамично развивающемуся музею, — подытожила директор Всероссийского музея декоративного искусства.

Генеральный директор РОСИЗО Софья Грачёва добавила, что "Актуальная Россия" — это знаковое событие в культурной жизни страны.

— Выставка очень востребована в регионах — люди там очень хотят видеть эту выставку. Благодаря филиальной сети РОСИЗО и, в частности, Саратовского филиала, выставка успешно шествует по стране и привлекает внимание зрителя, — отметила Грачёва.

Выставка продолжит свою работу до 28 февраля. Впервые в качестве каталога выставки организаторы предлагают зрителю воспользоваться приложением для смартфона "Актуальная Россия", оно доступно и для iOS и Android. Добавим, что посетителей ждут также лекции и мастер-классы с участием художников и искусствоведов.

Эта выставка реализована с помощью гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.