Министр обороны Колумбии заявил, что в стране нет войск США

Министр обороны Колумбии Гильермо Ботеро заявил, что в стране нет американских военнослужащих. Об этом сообщает местная радиостанция La FM.

На вопрос о наличии в стране войск США офицер подчеркнул: "Никаких". И отказался дальше беседовать на эту тему, назвав это прерогативой главы МИД Карлоса Ольмеса Трухильо. Ботеро также заверил, что визит в Колумбию командующего сухопутными войсками Южного командования США Марка Стаммера является плановым.

Напомним, журналисты во время брифинга по ситуации в Венесуэле заметили в блокноте помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона пометку: "Пять тысяч солдат в Колумбию". Политолог предположил, что политик вполне мог нарисовать эту цифру, "чтобы навести шорох". А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что запись Болтона "наводит на многие мысли".