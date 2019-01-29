В Нацразведке США заявили об "угрозе нападения России"

По мнению главы ведомства, Москву можно назвать эффективным противником и у неё большие возможности.

Власти Соединённых Штатов полагают, что Россия может угрожать США и их союзникам в сфере кибершпионажа и оказания влияния, а также есть "угроза нападения". Об этом заявил директор Национальной разведки США Дэниел Коутс в письме в адрес Спецкомитета по разведке Сената Конгресса США.

— По нашей оценке, для Соединённых Штатов и их союзников существует угроза с точки зрения кибершпионажа и влияния, а также угроза нападения со стороны России, — заявил Коутс.

По его мнению, у Москвы есть широкие возможности и Россию можно назвать эффективным противником, который способен пользоваться кибершпионажем и кибератаками.

Коутс отметил, что российские спецслужбы якобы рассматривают в качестве целей компьютерные системы США и других стран НАТО "для получения технической информации, военных планов и сведений о правительственной политике".

Ранее глава Нацразведки США обвинял Россию в попытке повлиять на выборы в конгресс.