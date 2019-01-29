Беглов предложил запустить "карьерные лифты" для молодых специалистов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о запуске программы подготовки кадрового резерва Северной столицы "Лидеры города". В рамках этой программы он предлагает создать "карьерные лифты" для молодых и талантливых специалистов.
— Необходимо настроить карьерные лифты для самых талантливых и целеустремлённых. Создать условия, чтобы они могли реализовать себя в Петербурге, а не покидали его в поисках лучших возможностей, — сказал Беглов на встрече с обновлённым правительством.
В рамках этой программы будет проводиться ежегодный многоэтапный конкурс, в ходе которого отберут финалистов. Они будут участвовать в стипендиальных программах профессионального роста, а также получать привилегии при назначении в администрации и муниципалитеты.
Беглов призывает обновить управленческий корпус Северной столицы за счёт молодых специалистов, у которых есть знания, навыки и современные компетенции.
— Мы должны сформировать сильную, профессиональную команду единомышленников, которым будут по плечу самые дерзновенные планы, — подытожил врио губернатора Санкт-Петербурга.
Как уже сообщал Лайф, ранее Беглов, начиная заседание обновлённого правительства, озвучил приоритеты, которые стоят перед местным кабмином.
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