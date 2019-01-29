Рэпер Птаха и блогер Ларин войдут в совет по культуре при Госдуме

Всего в структуре будут состоять 60 молодых деятелей искусств, художников, публицистов, журналистов, музыкантов и поэтов.

Рэпер Давид Нуриев (Птаха) и видеоблогер Дмитрий Ларин станут членами совета по культуре Молодёжного парламента при Госдуме, который будет создан по итогам встречи депутатов с рэп-исполнителями в декабре 2018 года. Об этом сообщила председатель Молодёжного парламента Мария Воропаева.

По её словам, совет будет состоять из 60 молодых деятелей искусств, художников, журналистов, музыкантов и поэтов. Заявки на вступление в новую структуру подали более 200 человек, в числе которых Птаха и Ларин. Воропаева пояснила, что их кандидатуры уже одобрены.

Решение создать совет было принято в декабре по итогам встречи депутатов с рэперами, где обсуждалась отмена выступлений молодых исполнителей. Структура займётся рассмотрением различных законов, которые будут касаться культуры. Заявки на членство принимаются до 1 февраля.