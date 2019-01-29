"Пусти, скотина!" Авиадебошир с питерского борта выкручивал руки экипажу — видео

Медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови пассажира. Возбуждено дело по статье "Хулиганство".

Правоохранительные органы опубликовали видео с авиадебоширом, которого сняли с рейса Санкт-Петербург — Анталья. На кадрах видно, как нетрезвый мужчина не только оскорбляет окружающих, но и пытается выламывать руки членам экипажа. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови пассажира.

— Пусти! Отпускай, скотина, — выкрикивал хулиган при попытке усмирить его.

Борт с хулиганом совершил экстренную посадку в аэропорту города Сочи, где его передали в руки полицейским. В отношении подозреваемого уже возбудили дело о хулиганстве.

— Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1985 года рождения, который нанёс травмы стюардессе самолёта, — говорится в сообщении СК РФ.

Напомним также о недавнем инциденте на борту "Аэрофлота". Пассажир потребовал направить самолёт в Афганистан и пригрозил оружием. Теперь он под арестом.