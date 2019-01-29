Прокуратура Венесуэлы начала расследование против лидера оппозиции

Глава ведомства попросил Верховный суд запретить Гуайдо покидать территорию страны и заблокировать его счета.

Прокуратура Венесуэлы начала предварительное расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом республики. Об этом сообщил генпрокурор страны Тарек Вильям Сааб.

По словам правоохранителя, соответствующие документы уже переданы председателю Верховного суда Боливарианской Республики. Сааб попросил запретить оппозиционеру покидать Венесуэлу, заблокировать его счета и лишить права распоряжаться своим имуществом. Глава ведомства пояснил, что расследование связано с "актами насилия, произошедшими в стране начиная с 22 января".

Напомним, в Венесуэле с 21 января продолжаются массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Россия поддерживает действующего лидера, а многие страны Запада — самозванца.