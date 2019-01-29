"Опыт негативный". Эксперт оценил шансы Порошенко переизбраться на второй срок

Сегодня президент Украины Пётр Порошенко объявил о своём намерении баллотироваться на второй срок.

Некоторые его соперники заявили о том, что вступили в президентскую гонку давно и уже вовсю ведут свою предвыборную кампанию. Другие же, как, например, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, успели уже сообщить, что передумали ввязываться в этот политический процесс. С чем же связана такая пауза у Порошенко?

По мнению Владимира Оленченко, старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, так ему посоветовали сделать те, кто за ним стоит.

— Он зарегистрировался только сейчас, то есть зарегистрировался после Тимошенко, которая рассматривается его основной соперницей, — сказал Лайфу эксперт, подметив, что во время своего выступления Порошенко делал упор на то, что он повторно выдвигает свою кандидатуру.

То есть в данном случае глава Украины намекает на то, что у него есть опыт в руководстве страной, считает Оленченко.

— Но, к сожалению, опыт этот отрицательный, негативный, и вряд ли он, его опыт, вызывает какие-то симпатии у украинцев, — добавил он.

Эксперт отметил также и заявление Порошенко о том, что он хочет "холодного мира" с Россией.

— Он употребляет слово "мир", хотя мы не в состоянии войны, — подчеркнул Оленченко. — Надо было бы использовать слова "традиционное сотрудничество", "нормальное соседство", "традиционный экономический обмен", но, видите, он к этому не прибежал, он прибежал к слову "мир", то есть это, в общем-то, не его репертуар. Чувствуется, что он это заимствует.

В то же время данное высказывание является косвенным признанием того, что на Украине непопулярна идея противостояния с Россией, считает эксперт.

— Порошенко сейчас, конечно, хочет себя представить таким миротворцем, миролюбцем и руководителем для всех украинцев и людей, проживающих на Украине, — добавил он.

Как ранее писал Лайф, названы цели Порошенко, захотевшего мира с Россией.