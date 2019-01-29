Пушков назвал главную недоработку Порошенко за этот президентский срок

Сенатор отметил, что лидер страны не успел заверить народ в том, что Украина была ещё во времена Древнего Рима.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение президента Украины Петра Порошенко баллотироваться на новый президентский срок.

По мнению сенатора, если он "всеми неправдами будет "избран", это будут ещё пять беспросветных лет" для Украины. Пушков считает, что Порошенко уже и так сделал всё что мог для страны.

— Люди бегут в ЕС, c Россией — мрак. Недоработал лишь по "новой истории" Украины — не сумел убедить всех, что она была ещё при Древнем Риме, — отметил сенатор в "Твиттере" с иронией.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта. По последним данным, Тимошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге с показателями в 20,2% и 12,6% избирателей соответственно.