В магазинах выделят отдельные полки для натуральной и "пальмовой" молочки

Нововведение призвано защитить покупателей: россияне имеют право знать, что они приобретают.

Российские магазины будут обязаны размещать молочные продукты отдельно от их аналогов, изготовленных с использованием заменителя молочного жира. Соответствующее требование содержится в постановлении, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Молочные продукты в каждом торговом зале должны быть размещены отдельно и сопровождаться указанием о том, что это продукты без заменителя молочного жира, — отмечается в одном из положений документа.

В правительстве надеются, что благодаря новым правилам у производителей натурального молока появится возможность привлечь внимание потребителей. Но документ защищает и самих покупателей: россияне имеют право знать, что они приобретают.

— В последнее время в нашей промышленности активно используются растительные жиры, эта технология позволяет и увеличить срок хранения молочной продукции, и снизить себестоимость. То есть там есть свои плюсы, но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке, и не все хотят эти продукты покупать, скажем по-честному, — подчеркнул премьер.

Новые правила заработают уже с 1 июля.

А ранее в России вступили в силу требования к "открытой" маркировке молочных продуктов, содержащих растительные жиры. Таким образом, покупатель получил возможность увидеть реальный состав товара и делать осознанный выбор.

Производителей обязали наносить текст шрифтом не менее чем 2,5 миллиметра на лицевой стороне упаковки или этикетки. Там же будет располагаться надпись "Содержит растительные масла" размером не менее трёх миллиметров.

Напомним, что Лайф также сообщал о грядущем введении обязательной витаминизации ряда продуктов, в числе которых соль и молоко.