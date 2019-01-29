В Минюсте пояснили, в каких случаях коррупцию предлагается прощать

В министерстве разъяснили, что бывают случаи, когда подкуп не может не случится по объективным причинам.

Министерство юстиции пояснило, что понимается под "коррупционными действиями, совершёнными при обстоятельствах непреодолимой силы" в готовящемся законопроекте. Об этом в пресс-службе министерства рассказали в беседе с ТАСС.

Как отмечается, существуют случаи, когда решение конфликта сторон без нарушения антикоррупционного закона "невозможно в силу объективных причин, исключающих возможность их соблюдения и исполнения".

В Минюсте в пример привели моногорода, закрытые административно-территориальные образования, а также отдельные районы Крайнего Севера, отличающиеся "отдалённостью, малочисленностью и тому подобное".

Также в министерстве отметили, что бывшие члены семей государственных служащих "не всегда соглашаются" предоставить данные о доходах и расходах общих детей. Помимо того, несоблюдение антикоррупционных норм иногда связано с тяжёлым заболеванием.

Напомним, в Минюсте предложили отменить наказание за коррупцию при форс-мажоре. В Кремле рассказали, что о данной инициативе ничего не знают.