Теперь в формате реалити-шоу. Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе

На Украине рассчитывают, что в предстоящем походе примут участие международные структуры.

Киев готовится к очередной провокации в Керченском проливе и намерен сделать из неё настоящее реалити-шоу: поход собираются показывать в прямом эфире. Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

— Возможно, найдутся международные структуры, которые примут участие в нашем походе. Или хотя бы в обеспечении третьего прохода, — предположил офицер в эфире телеканала "112 Украина".

Романенко пояснил, что в Интернете будут транслировать все действия экипажей кораблей ВМС Украины, которые примут участие в новой провокации в Керченском проливе. Также показать намерены реакцию российских пограничников.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России. Вскоре их остановили. Среди задержанных моряков оказались двое сотрудников Службы безопасности Украины.