Умер от истощения. Жительница Петербурга заморила голодом годовалого сына

Горе-мать сейчас задержана. Ко всему прочему, проводится проверка работы должностных лиц учреждений социальной защиты населения и здравоохранения.

Истощённое тело ребёнка было обнаружено в квартире на Кронштадтской улице в Санкт-Петербурге, где он проживал вместе с матерью. По версии следствия, женщина умышленно оставила годовалого сына без присмотра, ухода и питания. В результате 28 января 2019 года мальчик скончался.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство". Ответственность грозит не только матери, но и должностным лицам учреждений соцзащиты населения, а также органов опеки, которые должны были осуществлять надзор за этой семьёй.

Горе-мать сейчас задержана, с ней беседуют следователи. По данным ТАСС, у неё есть ещё двое старших детей, которые проживают отдельно. Более того, в отношении одного из них женщина была лишена родительских прав.

— В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребёнка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в СК.