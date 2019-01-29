Верховный суд Украины разрешил взыскивать с России за переход Крыма

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Верховный суд Украины разрешил взыскивать с России за переход Крыма

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Фото: © Pixabay

Он утвердил решение гаагского арбитража, который позволил украинским компаниям добиваться компенсаций за утрату активов.

Верховный суд Украины сегодня оставил в силе решение Апелляционного суда Киева, который ранее разрешил принимать в стране меры для компенсации потери активов в Крыму.

Также Верховный суд разрешил арестовать акции дочерних организаций российских банков — Сбербанка, ВТБ, Проминвестбанка.

Основанием для всего этого стало решение гаагского арбитража от 2 мая. В Киеве заявляли, что он разрешил украинским компаниям добиваться выплаты от российской стороны компенсации в $159 млн за потерю активов в Крыму. Минюст РФ не признал решение суда Гааги.

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