Верховный суд Украины разрешил взыскивать с России за переход Крыма

Верховный суд Украины сегодня оставил в силе решение Апелляционного суда Киева, который ранее разрешил принимать в стране меры для компенсации потери активов в Крыму.
Также Верховный суд разрешил арестовать акции дочерних организаций российских банков — Сбербанка, ВТБ, Проминвестбанка.
Основанием для всего этого стало решение гаагского арбитража от 2 мая. В Киеве заявляли, что он разрешил украинским компаниям добиваться выплаты от российской стороны компенсации в $159 млн за потерю активов в Крыму. Минюст РФ не признал решение суда Гааги.
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