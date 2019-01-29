Пассажиры самолёта Воронеж – Сочи попали под дождь внутри салона — видео

По словам очевидцев, капель на головы происходила только во время взлёта и посадки.

На пассажиров самолёт Bombardier CRJ200 компании "Руслайн", летевшего из Воронежа в Сочи, с потолка начала течь вода. Об этом рассказал находившийся на борту во время инцидента житель Воронежа в беседе с "Блокнот. Воронеж".

— На четырёх рядах потекло, как из ведра. Все повскакивали с мест. Стюардесса растерялась и — никакой помощи, кроме крика сядьте. Никаких комментариев и извинений не получили от экипажа, — рассказал очевидец.

По словам собеседника издания, капать на людей начинало только во время взлёта и посадки воздушного судна.

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