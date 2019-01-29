Мать умершего от истощения мальчика уже лишали родительских прав

Тем не менее семья выпала из поля зрения органов профилактики: женщина соврала проверяющим, что переезжает в другой район.

Аппарату уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге стали известны некоторые подробности голодной смерти годовалого мальчика. Истощённое детское тело было обнаружено в квартире на Кронштадтской улице. Оказалось, что мать, которая впоследствии была задержана, часто уходила из дома по своим делам, оставляя сына под присмотром знакомой, которой регулярно платила вознаграждение.

— Эта женщина толком не смогла объяснить, почему ребёнок был доведён до такого состояния: на момент опроса следователями она была пьяна. Сегодня стало известно, что она тоже скончалась, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Правозащитники выяснили, что у горе-матери есть ещё двое старших сыновей, в отношении одного из них она была лишена родительских прав. А после рождения младшего сына жительница Санкт-Петербурга провернула целую аферу, что выйти из поля зрения органов профилактики.

— Она призналась, что намеренно ввела в заблуждение сотрудников опеки и детской поликлиники, сообщив, что переезжает в другой район. С этого времени малыш врачами не наблюдался, — отмечается в сообщении аппарата омбудсмена.

Как уже сообщал Лайф, по факту трагедии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство". Ответственность грозит не только матери, но и должностным лицам учреждений соцзащиты населения, а также органов опеки, которые должны были осуществлять надзор за этой семьёй.