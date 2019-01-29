Учительница не смогла объяснить, почему устроила "день каннибала" первоклашкам

Оказалось, что такие фразы ученики слышали от неё на уроках физкультуры довольно часто.

Учительница одной из школ подмосковных Химок, которая устроила первоклашкам "день каннибала" и натравила их на сверстника, не смогла объяснить своё поведение. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

Педагог во время урока физкультуры посмеялась над упавшим мальчиком и странно пошутила: "Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса?" Она призвала детей "отпилить ему ногу", после чего на ребёнка накинулся весь класс. Омбудсмен подчеркнула, что это была чудовищная шутка.

— Учитель так и не смогла объяснить, почему она так сказала. <…> Более того, выяснилось, что такие фразы дети слышали от неё на уроках часто, — написала в "Инстаграме" Мишонова.

Ранее Лайф писал, что у мальчика диагностировали сотрясение мозга и множество ушибов. С ребёнком в ближайшее время начнёт работать психолог. Виновница "каннибализма" уже написала заявление об увольнении.