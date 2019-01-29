В профсоюзах поддержали идею разрешить отпуск по болезни без медсправки

Ранее член горсовета в Карелии предложил позволить россиянам не приходить на работу в случае недуга.

Инициатива разрешить отпуск по болезни без справки от врача восстановит ранее существовавшую норму и пойдёт на благо россиянам. Об этом Лайфу рассказал генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов.

— Это очень хорошая инициатива, и она всего-навсего восстанавливает то, что было в статье 61 закона об охране здоровья. Этот закон, который действовал в РФ, предполагал, что три дня в году каждый работник в праве отсутствовать на работе в случае болезни без какой-либо справки от врачей, без больничного листа, — сказал Храмов.

По его словам, бывают случаи, когда работник действительно не может сходить к врачу во время недуга. Работодателей не устраивает условие, когда нужно оплачивать больничный отпуск сотруднику, и зачастую люди ходят на работу заболевшими, потому что не хотят лишаться денег.

— Работодатель ему говорит: ну раз ты болеешь, а плачу за тебя я, то ты мне не очень нужен, ты не будешь иметь премий и прочее прочее, — сказал Храмов.

Инспектор по труду подчеркнул, что вызывать врачей на дом тоже не очень хорошо, так как медиков попросту не хватает на такие выезды.

Напоним, в Карелии член горсовета Петрозаводска Александр Анишин предложил разрешить россиянам уходить в отпуск по болезни, не предоставляя справку от врача.