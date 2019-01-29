Клинцевич предложил конфисковывать имущество у авиадебоширов

По мнению сенатора, нынешних мер — пяти лет лишения свободы или штрафа до 500 тысяч рублей — недостаточно.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил конфисковывать имущество у тех, кто дебоширил на борту самолётов.

— Считаю, что в ряде случаев дебошир должен отвечать всем своим имуществом — в случае особо злостного хулиганства, приведшего к крайне опасной ситуации на борту самолёта, ущербу авиакомпании в особо крупном размере, а также в случае рецидива, — приводит РИА "Новости" слова сенатора.

По его мнению, это может помочь "наконец отбить охоту у кого бы то ни было вести себя подобным образом".

Клинцевич полагает, что нынешнего наказания — до пяти лет лишения свободы или штрафа до 500 тысяч рублей — недостаточно, раз такие меры не останавливают хулиганов.

Напомним, сегодня случился очередной такой инцидент. Пассажир рейса из Санкт-Петербурга в Турцию напал на стюардессу. А несколько дней назад другой пассажир пригрозил оружием и потребовал направить самолёт в Афганистан. Затем он не смог объяснить, почему так поступил.