Главное — пообещать. Порошенко запутался в датах вступления Украины в Евросоюз

При этом он заявил, что в некоторых рейтингах Незалежная уже опережает европейские страны.

Президент Украины Пётр Порошенко, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём", во время объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй срок обозначил сразу две разные даты вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщает портал "Страна.ua".

Первый раз во вступительном ролике в качестве даты присоединения к ЕС озвучивается 2023 год. Однако через некоторое время уже сам Порошенко возвращается к этой теме и заявляет, что "в 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз". О том, чем вызван такой перенос даты, произошедший за несколько часов в рамках одного мероприятия, не сообщается.

И эта путаница с числами была не единственной за день. Гостям также показали ролик, в котором была озвучена неверная дата боя под Крутами, в честь которого и был организован форум. По версии авторов видеозаписи, это произошло в 1919 году, но на самом деле это случилось 16 января 1918 года.

Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок, при этом одной из своих целей он назвал достижение "холодного" мира с Россией.