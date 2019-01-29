Кузнецова обратилась в прокуратуру из-за смерти ребёнка от голода в Петербурге

Читайте также

Кузнецова обратилась в прокуратуру из-за смерти ребёнка от голода в Петербурге

3

Фото: © L!FE/Александра Ходонова

Омбудсмен предложила провести ревизию деятельности органов системы профилактики в части работы с семьёй погибшего.

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова направила в прокуратуру запрос о проверке в связи со смертью годовалого ребёнка от голода.

— Анна Кузнецова направила запрос в региональную прокуратуру с просьбой организовать проверку деятельности органов системы профилактики (...) в части работы с семьёй погибшего ребёнка, — говорится в сообщении.

Как ранее писал Лайф, жительница Санкт-Петербурга заморила голодом годовалого сына, после чего её задержали.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×