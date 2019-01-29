"Разбудите, когда закончится". Нурмагомедов пошутил по поводу дисквалификации

Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на решение Атлетической комиссии штата Невада о его отстранении от участия в боях на девять месяцев и опубликовал в своём инстаграме пост, в котором просит "разбудить его, когда всё закончится".

Нурмагомедов также добавил к подписи перевод на английском языке.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с Конором Макгрегором, а также выплатит штраф в размере 500 тысяч долларов США. Ирландец же был отстранён на шесть месяцев и выплатит штраф в 10 раз меньше.