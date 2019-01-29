Мэрия Москвы подтвердила возможность ограничений для неэкологичных авто

Мэрия Москвы не исключает возможности ограничений для неэкологичных автомобилей в городе. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Правительство Москвы ведёт проработку этого вопроса, конкретных решений ещё нет, но здоровье и безопасность горожан всегда для нас на первом месте, — рассказал в ведомстве.
В Дептрансе отметили, что во многих городах мира уже начинали ограничения с самого загрязняющего воздух транспорта — грузовиков и больших межрегиональных автобусов.
Ранее Лайф рассказывал, каким закроют въезд в Москву и Санкт-Петербург.
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