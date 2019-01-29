Мэрия Москвы подтвердила возможность ограничений для неэкологичных авто

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Мэрия Москвы подтвердила возможность ограничений для неэкологичных авто

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Фото: © Pixabay/Snap_it

В Дептрансе отметили, что здоровье и безопасность граждан стоят в приоритете у города.

Мэрия Москвы не исключает возможности ограничений для неэкологичных автомобилей в городе. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Правительство Москвы ведёт проработку этого вопроса, конкретных решений ещё нет, но здоровье и безопасность горожан всегда для нас на первом месте, — рассказал в ведомстве.

В Дептрансе отметили, что во многих городах мира уже начинали ограничения с самого загрязняющего воздух транспорта — грузовиков и больших межрегиональных автобусов.

Ранее Лайф рассказывал, каким закроют въезд в Москву и Санкт-Петербург.

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