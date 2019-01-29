Более 130 мигрантов пропали без вести после крушения лодок у берегов Африки

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Более 130 мигрантов пропали без вести после крушения лодок у берегов Африки

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Фото © Flickr/ Timothy Takemoto

Пятеро погибли и ещё более 130 человек числятся пропавшими без вести после того, как у берегов Джибути перевернулись две лодки с мигрантами, сообщает Международная организация по миграции (IOM).

Инцидент произошёл на северо-востоке страны в районе Обок. О случившемся сообщили местные жители, позже в указанном ими районе были обнаружены тела трёх женщин и двух мужчин, а также двое выживших.

По имеющейся информации, трагедия произошла из-за перегрузки и сильных волн примерно через 30 минут после того, как лодка с людьми отплыла от берега.

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