Более 130 мигрантов пропали без вести после крушения лодок у берегов Африки

Пятеро погибли и ещё более 130 человек числятся пропавшими без вести после того, как у берегов Джибути перевернулись две лодки с мигрантами, сообщает Международная организация по миграции (IOM).

Инцидент произошёл на северо-востоке страны в районе Обок. О случившемся сообщили местные жители, позже в указанном ими районе были обнаружены тела трёх женщин и двух мужчин, а также двое выживших.

По имеющейся информации, трагедия произошла из-за перегрузки и сильных волн примерно через 30 минут после того, как лодка с людьми отплыла от берега.