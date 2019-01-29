Украинский политик заявил о выдвижении в президенты в эфире российского ТВ

Нового главу государства украинцам предстоит выбрать 31 марта, избирательная кампания уже стартовала.

Депутат Верховной рады Украины V–VII созывов Владимир Олейник намерен участвовать в выборах президента Украины. Об этом он заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

— Я не против Америки, не против Европы, не против России, я за украинский народ. И поэтому в соответствии с Конституцией Украины... в четверг-пятницу подаю документы на регистрацию кандидатом в президенты Украины, — заявил политик.

По его словам, он понимает, что его кандидатуру могут не зарегистрировать, но он готов добиваться этого права в суде. Напомним, в настоящее время Олейник объявлен в розыск на Украине, его подозревают в подтасовке голосования в парламенте в январе 2014 года.

Нового главу государства украинцам предстоит выбрать 31 марта 2019 года, избирательная кампания официально стартовала 31 декабря 2018 года. Сегодня о выдвижении официально объявил действующий президент Пётр Порошенко.