В Зимней школе экономики отучились 130 финалистов олимпиады "Я — профессионал"

Зимняя экономическая школа была организована Сбербанком и НИУ ВШЭ, студенты прослушали лекции от ведущих специалистов.

В Зимней экономической школе Сбербанка и НИУ ВШЭ приняли участие 134 студента — финалиста олимпиады "Я — профессионал" по направлению "Экономика". Об этом рассказал заместитель гендиректора автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей" Владислав Даванков.

— 134 финалиста из 36 регионов и 58 российских вузов приняли участие в Зимней экономической школе, — отметил он.

Главным результатом работы школы стала разработка проектов в сфере цифровизации экономики, которая была обозначена в майском указе президента РФ Владимира Путина, а также защита новых цифровых продуктов, востребованных в банковской сфере.

Первая олимпиада "Я профессионал" прошла в 2017 году, дипломанты получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны. В сентябре 2018 года состоялась церемония открытия второй олимпиады.