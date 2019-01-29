США пригрозили "серьёзными последствиями" тем, кто хочет нанести вред Гуайдо

США пригрозили серьёзными последствиями тем, кто причинит вред Хуану Гуайдо, объявившему себя президентом Венесуэлы и пользующемуся поддержкой Вашингтона. Так советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал расследование в отношении Гуайдо, которое начала венесуэльская прокуратура.

— Мы осуждаем незаконные угрозы бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес президента Гуайдо. Позвольте мне повторить: тех, кто попытается подорвать демократию и нанести вред Гуайдо, ждут серьёзные последствия, — написал Болтон в "Твиттере".

Напомним, США поддерживают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который ранее провозгласил себя временным президентом страны. Действующий же президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Вашингтон в попытке устроить переворот в стране и разорвал дипотношения с США. 28 января Вашингтон ввёл новые санкции против Каракаса.