Сайт "Росгеологии" заработал после хакерской атаки

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Сайт "Росгеологии" заработал после хакерской атаки

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Сайт "Росгеологии" в ограниченном режиме возобновил работу после утренней хакерской атаки.

Напомним, утром советник гендиректора холдинга Антон Сергеев рассказал, что сайт "Росгеологии" подвергся атаке. Пока не известно, связана ли она с громким скандалом, который разгорелся вокруг первого замгендиректора "Росгеологии" Руслана Горринга.

Ранее в Интернете появилось видео с неподобающим поведением чиновника. На записи игрового стрима c Twitch топ-менеджер кричит на других игроков, угрожая им расправой, и рассказывает о сексуальных отношениях с подчинёнными. Горринг был уволен.

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