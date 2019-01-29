Сайт "Росгеологии" заработал после хакерской атаки

Сайт "Росгеологии" в ограниченном режиме возобновил работу после утренней хакерской атаки.

Напомним, утром советник гендиректора холдинга Антон Сергеев рассказал, что сайт "Росгеологии" подвергся атаке. Пока не известно, связана ли она с громким скандалом, который разгорелся вокруг первого замгендиректора "Росгеологии" Руслана Горринга.

Ранее в Интернете появилось видео с неподобающим поведением чиновника. На записи игрового стрима c Twitch топ-менеджер кричит на других игроков, угрожая им расправой, и рассказывает о сексуальных отношениях с подчинёнными. Горринг был уволен.