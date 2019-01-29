"Лучше бы извинился". Ляшко заявил, что Порошенко не стоило выдвигаться

Кандидат в президенты Украины лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что нынешнему главе государства Петру Порошенко не стоило баллотироваться на второй срок, а надо достойно уйти, так как он не выполнил свои обещания.

— Порошенко решил баллотироваться в президенты. А должен извиниться за невыполненные обещания и достойно уйти с должности. Ведь нынешний президент и его люди в правительстве только рассказывают сказки о "собственном пути" Украины и успешных экономических реформах, — написал политик в "Фейсбуке".

По словам Ляшко, "своей бездарной политикой" Киев уничтожает украинскую промышленность, ослабляет экономику и суверенитет. По его мнению, Украине не нужна такая власть, результатами действий которой будут новые кредиты МВФ, эмиграция и бедность украинцев. Он добавил, что сам выступает с противоположной политикой.

Напомним, сегодня действующий президент Пётр Порошенко официально объявил о выдвижении. Нового главу государства украинцам предстоит выбрать 31 марта 2019 года, избирательная кампания официально стартовала 31 декабря 2018 года. ЦИК зарегистрировала уже 23 кандидата.