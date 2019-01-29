Следующий бой Нурмагомедова может состояться осенью 2019 года

Первый бой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после дисквалификации состоится не раньше осени 2019 года, об этом заявил его менеджер Ризван Магомедов.

— Хабиб вернётся примерно в то же время, что и Зубайра Тухугов с Абубакаром Нурмагомедовым. Не раньше, — приводит его слова ТАСС.

Он также сообщил, что команда Нурмагомедова не будет подавать апелляцию на решение Атлетической комиссии штата Невада о дисквалификации чемпиона и ещё двух бойцов — Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова.

Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с Конором Макгрегором, а также выплатит штраф в размере 500 тысяч долларов США. Ирландец же был отстранён на шесть месяцев и выплатит штраф в 10 раз меньше.