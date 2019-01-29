Полиция проверит подмосковную школу, где на физкультуре избили ребёнка

Полиция начала проверку по факту избиения первоклассника в подмосковной школе, которое во время урока спровоцировала учительница физкультуры, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что в одной из школ подмосковного города Химки на уроке физкультуры одноклассники избили семилетнего мальчика из-за шутки учителя. Педагог посмеялась над упавшим и пошутила: "Сегодня у нас день каннибала. Кто хочет человеческого мяса? Можете отпилить ему ногу!" — после чего на ребёнка накинулся весь класс.

Ситуация получила огласку, когда мальчик пришёл домой и рассказал обо всём родителям, которые отвезли его в травмпункт, где у него было диагностировано сотрясение мозга и множество ушибов. После этого родители пошли разбираться в школу. Директор принесла им свои извинения, однако объяснить произошедшее не смогла ни она, ни сама преподаватель.